«إلكترونية الشارقة» تنظم جلسة حوارية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية جلسة حوارية افتراضية، بحضور متخصصين من مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية «جارتنر»، لمناقشة أفضل مزايا وممارسات خدمة «الاستشارات والأبحاث للبرامج التنفيذية - تقييم التنفيذ الرقمي» والتي تم إطلاقها بشكل مبدئي من قبل الدائرة، والموجهة بدورها إلى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة. وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام الدائرة: «نسعى دائماً للوقوف على معايير ومتطلبات مجتمع الأعمال فيما نقدمه من خدمات تكنولوجية، وذلك لضمان تطوير وتحسين الأداء ورفع مستوى تقديم الخدمات باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية».

وأضاف: تعتبر خدمة «الاستشارات والأبحاث للبرامج التنفيذية» والتي هي محور جلستنا الحوارية، خدمة حديثة سيقوم المديرون التنفيذيون من خلالها على مراقبة مؤشرات قياس الأداء المؤسسي، بهدف التحسين المستمر والمتابعة والتقييم بشكل أكثر تنظيماً. كما قام خبراء «جارتنر» المشاركون في الجلسة بمناقشة أفضل ممارسات ومزايا هذه الخدمة، لا سيما كيفية الاستفادة من تقييم التنفيذ الرقمي والتي هي عبارة عن مبادرة مقدمة من مؤسسة «جارتنر» للمديرين التنفيذيين في حكومة الشارقة، والتي تُعنى بتقييم مدى استجابة وتقدم متبني التحول الرقمي من الجهات الحكومية بموضوعية، بالإضافة إلى تقييم حيثيات التنفيذ الفعلي لهذا التحول. وتناول خبراء «جارتنر» أيضاً أهمية المبادرة والمدعومة من برامج «جارتنر» التنفيذية، والتي تضم أكثر من 7300 من كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.