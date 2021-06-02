«اجتماعية الشارقة»: «كفى عنفاً»

الشارقة (وام)

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ملتقاها السنوي بعنوان: «كفى عنفاً»، بالتزامن مع اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العنف، حيث جرت فعالياته داخل أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بالإضافة إلى البث الافتراضي عبر المنصة المرئية «زووم». شمل الملتقى جلستين الأولى بعنوان: «التكيف الاجتماعي في بيئة الطفل»، تطرقت إلى دور الوالدين والأسرة في التعامل مع مخاوف الطفل وتخطي الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19. وعقدت الجلسة الثانية بعنوان: «الصحة النفسية للطفل» طُرح فيها دور المؤسسات الاجتماعية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم، وكذلك دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية في المحافظة على الصحة النفسية للطفل.