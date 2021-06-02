حصول «سند» بكليات التقنية على «ستيفي» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

فاز برنامج «سند» في كليات التقنية العليا بجائزة «ستيفي العالمية» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصد البرنامج الجائزة الذهبية للتعليم للعام 2021 ضمن فئة أفضل الاستجابات لجائحة كورونا «كوفيد-19»، حيث أثبت البرنامج فاعليةً وتفوّقاً كبيرين في التعامل الإبداعي مع ظروف الجائحة وتطوير طرق وأساليب استدامة العمل والإنجاز، وابتكار حلولٍ ذكية لتسهيل استمرارية العمل مع الحفاظ التام على الإجراءات الاحترازية ضماناً لسلامة الجميع.

حيث يعد برنامج «سند» أحد المبادرات الاستراتيجية للكليات الداعمة للتوطين، والذي أطلق في العام الأكاديمي 2017/2018 بهدف استقطاب الخريجين والخريجات الجدد ومنهم فرصة التأهيل الوظيفي، من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في الكليات بعقود مؤقتة لمدة تصل الى 6 أشهر يحصلون بعدها على شهادة خبرة تدعم فرصهم الوظيفية مع منح فرصة للحصول على عقود عمل دائمة في الكليات للمتميزين منهم والراغبين في مواصلة مشوارهم المهني في الكليات.

وعبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن سعادته بحصول برنامج «سند» على تقدير عالمي، وذلك بعد تطبيقه على مدار نحو أربع سنوات حقق خلالها إنجازات كبيرة على مستوى دعم توظيف الخريجين الجدد.

من جانبه ذكر المهندس عبدالله المهيري نائب مدير الكليات للشؤون الإدارية، أن برنامج «سند» مر بمراحل تطويرية منذ إطلاقه في عام 2017 وفق رؤية هدفت إلى تمكين الخريجين الجدد من تخطي عائق شهادة الخبرة، بما يفتح لهم فرص التوظيف في مختلف المؤسسات.