كلية التربية بجامعة الإمارات تحصل على اعتماد أكاديمي

العين (الاتحاد)

حصلت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين: The Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تمّ تطوير معايير CAEP لضمان التميز في برامج إعداد المعلمين. وقد حصلت كلية التربية وبكل جدارة على الاعتماد الكلي والشامل لسبع سنوات قادمة، وهي أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد للمؤسسة التعليمية. وأشارت الدكتورة نجوى الحوسني - عميد كلية التربية بالإنابة - إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها جامعة الإمارات منذ نشأتها.