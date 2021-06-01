الجبير: العلاقات السعودية الإماراتية أنموذج يحتذى به

الرياض (الاتحاد)

استقبل معالي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وشقيقتها المملكة السعودية التي تشهد نمواً في شتى المجالات، بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما جرى، خلال اللقاء الذي حضره حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، بحث التطورات التي يشهدها عدد من دول الإقليم، وأهمية دور المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم.

وأكد معالي الجبير أن العلاقات بين البلدين الشقيقين وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف الصعد والمجالات، وباتت أنموذجاً يحتذى به ليس فقط على المستوى الخليجي والعربي، وإنما على المستوى الدولي، مثمناً الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها ونهجها الذي تأسست عليه في تعزيز الأمن والسلم لدى دول وشعب المنطقة والعالم. وأشار إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم عمل الحكومات وطرح قضايا الشعوب في مختلف الفعاليات. وأعرب معالي صقر غباش عن تثمينه لجهود المملكة العربية السعودية للدفاع عن القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكداً تقارب وجهات النظر وتطابق الرؤى والمواقف بين الجانبين، في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وتناول أهمية الزيارة التي قام بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى المملكة العربية السعودية، وما حققته من نتائج في مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإعلان عن تأسيس أول جمعية صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي.

وأقام الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مأدبة عشاء على شرف معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وهنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، بمناسبة تعيينه سفيراً للدولة لدى المملكة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.