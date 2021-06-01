الإمارات تشارك في مفاوضات المناخ تمهيداً لقمة «كوب 26»

دبي (الاتحاد)

يشارك فريق دولة الإمارات الخاص بالعمل المناخي في الاجتماعات - الافتراضية - للمفاوضات بشأن المناخ لدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ التي انطلقت، أمس الأول، وتستمر حتى 17 يونيو الجاري، للتمهيد لأهم النقاشات التي ستطرح خلال مؤتمر دول الأطراف «كوب 26»، الذي سيعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة نوفمبر المقبل.

وسيركز فريق دولة الإمارات بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز مصالح الدولة في جهود العمل المناخي العالمي، وإبراز منجزاتها في العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي وخفض انبعاثاته والتكيف مع تداعياته على المستويين المحلي والعالمي، ووفائها بالتزاماتها الطوعية بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، واتفاق باريس للمناخ، وتوجهاتها واستراتيجياتها المستقبلية وجهودها الخاصة بنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً الطوعي.

كما سيؤكد الفريق ضرورة تسريع وتيرة الحراك والالتزام العالمي بالعمل من أجل المناخ، ودعم جهود الدول النامية للمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وسيركز الفريق خلال الاجتماعات على التأكيد واستقطاب التأييد اللازم لطلب دولة الإمارات استضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشان المناخ «كوب 28» في 2023، والذي أعلن عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال شهر مايو الماضي.

وسيستعرض الفريق أنموذج دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ وأبرز منجزاتها على المستويين المحلي والعالمي، والتي تشمل تعزيزها لتحول الطاقة محلياً.