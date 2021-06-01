«تريندز» يوقّع اتفاقية تعاون مع «دراسات» البحريني

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون بحثي وعلمي مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين في المجالات المشتركة، وذلك عبر اجتماع افتراضي. وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، ومن جانب «دراسات» الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون المُشترك في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وإجراء البحوث المُشتركة وتبادل الخُبراء والباحثين، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات، وإقامة الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها.