«صحة دبي»: التشريعات مرنة وتوافق نمو التطبيب عن بُعد

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أفاد صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة بدبي، أن عدد أنواع الباقات التأمينية في الإمارة تجاوز الـ 50 ألف باقة متنوعة، تبدأ من 550 درهماً وتصل إلى 125 ألف درهم في بعض الباقات، موضحاً أن كل باقة تختلف حسب جدول المنافع الخاص بها.

وقال الهاشمي: «أوجدت جائحة فيروس «كورونا» المستجد واقعاً جديداً يضم العديد من المتغيرات في مجال الرعاية الصحية، حيث ساعدت الجائحة على استحداث وظهور خدمات صحية جديدة لم تكن موجودة قبلها».

وأضاف: أبرز هذه الخدمات التطبيب عن بُعد، التي شهدت توسعاً وانتشاراً ملحوظاً خلال العام الماضي والعام الحالي، وخاصة في تخصصات الطب النفسي، واستشارات الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والأوعية الدموية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، للإعلان عن خدمة الطبيب الذكي المبتكرة لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لعملائها في كل مكان، وتربط المرضى بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية.

صالح الهاشمي، يتحدث خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)

وأكد الهاشمي أن التشريعات والسياسات الموجودة حالياً تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والنمور السريع الذي تشهد خدمات التطبيب عن بُعد، مشيراً إلى أنه يتوافق مع استراتيجية دبي الصحية، لتوفير خدمات تطبيب عن بُعد مناسبة وآمنة ومحمية وذات جودة عالية، وهو ما يدعم الرعاية الصحية الابتكارية وتطوير التكنولوجيا الصحية في المجال الطبي.

ولفت إلى أن عدد المؤمن عليهم في دبي حالياً يبلغ 4.55 مليون فرد، فيما بلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة 50 شركة. وقال:«شهد القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال العقد الماضي نمواً هائلاً، ويأتي تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى إحدى الركائز الرئيسة الست في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأشار الهاشمي إلى أن الجهود تتركز على تطبيق الأنظمة التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية وتسهل وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات الصحية المتقدمة.

وتُعد خدمات الرعاية الصحية الرقمية قطاعاً عالمياً سريع الازدهار، مما يُبرز أهمية مثل هذه المشاريع التي تعزز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً رائداً للخدمات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي.

وتوفر الخدمة الجديدة خدمات التطبيب عن بُعد وخدمة الطبيب الذكي وتجمع حلولها بين التفاعل البشري والرقمي لتعزيز فعالية خدمات الرعاية الطبية، وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشخيص الأمراض عبر الأطباء الاختصاصيين وخدمة توصيل الأدوية وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بُعد.

وتتيح خدمة الطبيب الذكي القدرة على فحص المرضى عن بُعد للارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى، سواءً كانوا في المنزل أو مقر العمل، حيث يتم إرسال الجهاز إلى المريض قبل الاستشارة، ليقوم الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحص شامل للمؤشرات الحيوية، وللصدر والعين والأذن، وتخطيط كهربائي شامل للقلب، وغيرها عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الذكية.

من جهته، قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، المدير العام لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية: «تحرص المجموعة على تنويع حلولها المتقدمة باستمرار لضمان الوفاء بوعدها في مواصلة إثراء تجارب عملائها دوماً، حيث تشكل راحة العملاء جوهر مساعينا، وسنواصل التطور لتلبية تطلعاتهم».