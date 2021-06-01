«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين (طب وعلوم)، بهدف استقطاب خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات في تخصصات الطب، والطب المساند، والتمريض.

وأوضحت الهيئة بأن تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج سيستمر عبر موقعها الإلكتروني

www.dha.gov.ae خلال الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 95% لدراسة تخصص الطب والجراحة، و85% لتخصصات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والمختبرات والأشعة، و80% لتخصص التمريض.

وديعة شريف

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي، مشيرةً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج «طب وعلوم» منذ إطلاقه عام 2016م، حيث تمكن من استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة لاستكمال دراساتهم الجامعية في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحية، بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام، وتطلعات دبي بشكل خاص.

واستعرضت الدكتورة شريف الامتيازات التي يوفرها البرنامج للطلبة الملتحقين ومنها: المساهمة في تحمل تكاليف الدراسة حسب التخصص الدراسي المعتمد، ومنح الطالب المشمول في الرعاية الدراسية مكافأة شهرية تتراوح بين 5000 – 6500 درهم، وتوفير التأمين الصحي طوال فترة الرعاية الدراسية، وتوفير بدل حاسب آلي وبدل الكتب الدراسية.

وأوضحت بأن شروط الالتحاق بالبرنامج بأن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملاً لخلاصة القيد)، وأن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة أو معدل تراكمي جامعي لا يقل عن GPA 2.5، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة سنتين أو أكثر (للطلاب الجدد)، والحصول على القبول الأكاديمي من الجهة الأكاديمية، وأن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد انتهى من متطلبات الخدمة الوطنية، أو إبراز ما يثبت تأجيل الدورة أو الإعفاء منها (للذكور فقط).