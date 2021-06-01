29 مشروعاً تطويرياً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

اعتمدت دائرة البلديات والنقل 29 مشروعاً تطويرياً خلال العام الماضي بمساحة طابقية وصلت إلى 92.282.932 متراً مربعاً على مستوى إمارة أبوظبي، بعد مطابقتها لمتطلبات التطوير العمراني للإمارة، لضمان توافقها مع الخطط الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية والسياسات الصادرة عن الدائرة.

وسجل العام الماضي زيادة في عدد المشاريع التطويرية التي تم اعتمادها من حيث عدد المشاريع والمساحات الطابقية بالمقارنة مع العام 2019، الذي شهد اعتماد 23 مشروعاً تطويرياً بمساحة طابقية وصلت إلى 27.368.715 متراً مربعاً.

ومن المشاريع التي تم اعتمادها، وفقاً للتقرير السنوي لدائرة البلديات والنقل للعام 2020، مشروع ذا غروف (السعديات)، مشروع تطوير البحيرات المرحلة الثانية، مشروع كيزاد (ب)، مشروع منطقة الفلاح الحرة المرحلة الأولى، مشروع بلوم ديستريكت، ومشروع شمال ياس المرحلة الثانية.

وتعمل الدائرة على تحسين المظهر العام للمدينة وتطويرها، من خلال تطبيق أنموذج عمل متكامل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ مشاريع تطويرية ذات معايير ملائمة للعيش وأنماط حياة أكثر استدامة، بحيث تصب تلك المشاريع في خدمة الفرد والمجتمع والاقتصاد، من خلال تعزيز جودة الخدمات المتوفرة للسكان، وتسهيل حركة تنقل الأفراد ودعم التنمية المحلية وضمان استدامتها.

وأفاد التقرير أن نسبة البناء الفعلي المتوافق مع معايير المباني الخضراء (استدامة) على مستوى الإمارة بلغت 12.9%، وبلغت في مدينة أبوظبي وضواحيها 14.3%، وفي مدينة العين بلغت 8.5%، وفي منطقة الظفرة بلغت 10.2%.

وشهد العام الماضي زيادة في رخص البناء الصادرة بنسبة 13% مقارنة مع العام 2019 بمعدل 8895 رخصة بناء في 2020 و8080 رخصة بناء في 2019.

وتعمل الدائرة على الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لتسهيل معاملات تراخيص البناء، من خلال منصات تقنية فائقة التطور تضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

وسجلت الدائرة زيادة بنسبة 30% في شهادات إتمام البناء الصادرة بمعدل 4018 شهادة العام الماضي، و2871 شهادة في عام 2019.