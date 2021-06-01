حديقتان جديدتان تدخلان الخدمة بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

افتتحت بلدية منطقة الظفرة حديقة تعليمية وأخرى ترفيهية، ضمن مشروع حدائق الأحياء في مدينة زايد، بمساحة تزيد على 8000 متر مربع ومزودة بإضاءة «إل إي دي» الموفرة للطاقة، وتضم مناطق ألعاب لياقة بدنية وملعباً متعدد الاستخدامات ومسار جري، كما تحتوي على مناطق ألعاب للأطفال وأماكن جلوس عائلية، بالإضافة إلى مسرح تعليمي.

يأتي افتتاح الحديقتين بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وذلك ضمن مشروع إنشاء حدائق الأحياء بمدن منطقة الظفرة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على التوسع في نشر المسطحات الخضراء في مختلف مدن منطقة الظفرة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق مشروع زراعة النباتات البرية ضمن مشاريع وعقود التشغيل والصيانة على مستوى مدن المنطقة، ضمن مشاريع التجميل الطبيعي لترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وتقوم البلدية حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لإنشاء وتطوير أكثر من 20 موقعاً في مدينة زايد ومدينة ليوا ومدينة غياثي ومدينة دلما، واستكمال تصاميم المواقع المتبقية بمدينة المرفأ ومدينة السلع، تمهيداً للبدء بأعمال التنفيذ، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من العام 2022.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في كافة مدن منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار.

كما توفر التصاميم خلط العناصر الصلبة مع الزراعة التجميلية لخلق مستوى عالٍ من الراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مداخل ومخارج الحدائق، وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

كما تم تزويد النباتات والأشجار التجميلية في الحدائق المدرجة تحت هذا المشروع بأنظمة الري الأتوماتيكي والتي تم تصميمها لتسهيل عمليات الصيانة والتحكم، علاوةً على استخدام نظام الري تحت السطحي في بعض المسطحات العشبية لتقليل فواقد التبخر من مياه الري، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة بغرض تنظيم حجز الملاعب الرياضية متعددة الاستخدامات، بتركيب الأقفال الذكية بخاصية الحجز الإلكتروني المسبق على المنصة الحكومية الذكية لإسعاد المجتمع.

وتمثل حدائق الأحياء متنفساً طبيعياً للسكان في مختلف مدن منطقة الظفرة، وملتقى يجمع الأسر والعائلات والأطفال في أماكن طبيعية تتسم بالجمال والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة لمستخدمي تلك الحدائق.