تجميل جسر المفرق بأبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، الأعمال التجميلية لجسر المفرق، بهدف تعزيز المظهر الجمالي الذي تتميز به جسور أبوظبي، بشكل يتماشى مع شبكة الطرق العصرية الأنموذجية التي تتمتع بها أبوظبي، وكذلك تعزيز معايير جودة الحياة.

وتضمنت الأعمال زراعة مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات على شكل خطوط متناسقة على مساحة بلغت 113 ألف متر مربع، وتشكيل دوائر متناسقة على مساحة بلغت 55 ألف متر مربع مفروشة بالحصى التجميلي الملون بشكل يتماشى مع الأعمال التجميلية للجسر، وكذلك تنفيذ أعمال الرمل المثبت على مساحة بلغت 67 ألف متر مربع.

كما تضمنت الأعمال إنشاء خزان مياه بسعة 600 متر مكعب وخزان آخر بسعة 500 متر مكعب، وإنشاء غرفتي ضخ مياه، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ري و3 لوحات تحكم، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.

جدير بالذكر أن أعمال تجميل جسر المفرق تأتي ضمن مشروع تطوير الطرق السريعة للبر الرئيس، بهدف الحفاظ على كفاءتها وبنيتها التحتية، وتقديم مرافق خدمية عصرية وإضفاء لمسات جمالية عليها تساهم في إدخال السعادة على قلوب أفراد المجتمع، وتعزز المشهد الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي.