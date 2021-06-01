«مترو دبي» و«إكسبو» خطان متلازمان لإنجاح الحدث العالمي

دينا جوني (دبي)

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات وإكسبو 2020 أمس محطتين جديدتين ضمن مسار مترو دبي 2020، هما مجمع دبي للاستثمار وإكسبو 2020، واللتين أصبحتا متاحتين لفئات محددة من المستخدمين هم موظفو إكسبو وأصحاب التصاريح، على أن يتم افتتاح المسار كاملاً للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020، إن أي حدث عالمي لا بد أن يكون المترو جزءاً منه، وبذلك فإن مدينة دبي سباقة في إبهار العالم بمقدرتها على تقديم أفضل خدمة للزوار والسياح. وأكد أن تدشين خط المترو إلى إكسبو 2020 يرسم الملامح النهائية لحدث استضافة العالم في الأول من أكتوبر.

وذكر الخطيب 3 أسباب تجعل من مترو دبي وإكسبو2020 خطين متلازمين في إنجاح الحدث الذي ينتظره العالم. والسبب الأول هو موقع محطة المترو، فما على الزائر أن يمشي سوى 300 متر من مخرج المحطة ليكون في قلب إكسبو المتمثل في قاعة الوصل. أما الخيارات الأخرى، فهي استخدام مواقف السيارات الخاصة، وبعدها استخدام الباصات للوصول إلى الموقع، وهو ما يمكن تلافيه باستخدام المترو لتوفير الوقت. والسبب الثاني هو ثبات وقت الوصول والمغادرة، الأمر الذي يسهّل على الزائر تخطيط زيارته لإكسبو. والسبب الثالث هو الاستدامة، فمترو دبي يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدمه عدد كبير من الركاب، مما يقلّل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات.

أحمد الخطيب وحسن المطوّع خلال تدشين محطة إكسبو 2020

وعن محطة إكسبو، قال المهندس الخطيب إنها مميزة من ناحية السعة والتصميم والموقع، لافتاً أنه تمّ منذ اليوم الأول من التحضير لإكسبو تم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتدفق الركاب وتصميم المحطة، بعد إجراء العديد من الأبحاث.

وأشار إلى أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبار فترة ما بعد إكسبو و«حي 2020»، وكيف يمكن للمحطة خدمة الحي الجديد والمناطق المحيطة به. وقد تمت الدراسة بشكل تفصيلي وبناء عليها، تمّ التخطيط للطرق ونقاط دخول المحطة وعناصر المباني المتواجدة حول المحطة. ولفت أن حي 2020 سيكون أنموذجاً ومثالاً لمدن المستقبل، بتوفير حلول ذكية للتنقل وتكنولوجيا متطورة سيتم تجربتها خلال فترة المعرض.

وقال حسن المطوّع مدير إدارة تشغيل القطارات إن المحطة الجديدة تبلغ مساحتها 27000 متر مربع، وطولها 226 متراً، وطاقتها الاستيعابية 13899 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً. وتضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة ونزول وصعود الركاب، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم ثمانية محلات للاستثمار التجاري مساحتها 315 متراً. وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى (لمسار 2020) بنحو 46 ألف راكب في الساعة، في الاتجاهين: (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة).

أما محطة إكسبو 2020، فتقع في نهاية مسار 2020، وتخدم بصورة عامة زوار معرض إكسبو، وتعد محطة أيقونية، حيث تمتاز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار. وتبلغ مساحة المحطة 18800 متر مربع، وطولها 119 متراً، وطاقتها الاستيعابية 29000 راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً، وتضم المحطة ثلاثة أرصفة لصعود الركاب وثلاثة مسارات. وتضم تسعة محلات للاستثمار التجاري مساحتها 264 متراً، إضافة لأربع مساحات تأجير لمنافذ البيع.

وسيتولى تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، تحالف فرنسي ياباني يضم ثلاث شركات، بدءاً من 8 سبتمبر المقبل. ويمتد العقد الجديد 15 سنة.