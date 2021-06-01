«البلدية»: الأحياء الرخوة على بعض شواطئ دبي غير ضارة

دبي (وام)

أكدت بلدية دبي أن الأحياء البحرية التي لوحظ مؤخراً انتشارها على بعض شواطئ الإمارة، غير ضارة على الإطلاق، وهي من نوع «Cresies Acicula»، وتُعتبر من فصيلة فراشات البحر «Sea Butterflies» التي تندرج تحت مجموعة الحلزونات البحرية، منوهةً بأن إداراتها المختصة ترصد بشكل مستمر الظواهر الطبيعية التي قد تحدث أحياناً بصورة لم يعتدها الجمهور من قبل.

وأوضحت أن هذه الكائنات البحرية تُسبب حالة عدم ارتياح لممارسي السباحة بالقرب من الشاطئ بسبب التصاقها بالجسم.

وأشارت البلدية إلى أن تلك الكائنات عادةً تموت عند ملامستها الرمال الجافة حينما يجرفها المد إلى الشاطئ.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم رصد تلك الكائنات البحرية بهذه الكميات على شواطئ الإمارة، حيث إنه في 15 مايو الفائت، تم العثور على كمية كبيرة من بقايا هذه الكائنات على شاطئ الشروق، وفي 25 مايو، بدأ رصدها حية في شاطئ الشروق، وبنسبة أقل في جزء من شاطئ جميرا 3، وفي 27 مايو، تم رصد هذه الكائنات بصورة قليلة في شاطئ جميرا 1، في حين لم يُرصد تواجدها يومي أمس الأول وأمس في الشواطئ العامة إلا في المياه البحرية المقابلة لشاطئ الشروق خارج منطقة السباحة.