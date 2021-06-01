صدور عدد جديد من «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 569 لشهر يونيو 2021. وتناولت العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «القوات المسلحة.. درع الوطن وحصنه المنيع»، حيث قالت فيها: «إن التمرين العسكري المشترك بين وحدات من القوات البرية الإماراتية والقوات البرية المصرية، الذي انطلق في الحادي والعشرين من مايو الماضي، على أرض الدولة، تحت اسم «زايد 3»، يكتسب أهمية خاصة، بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة».

ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وخصصت المجلة ملفها الرئيس لعدد شهر يونيو 2021 للحديث عن «الأسلحة البيولوجية» التي تعد أكثر الأسلحة حصداً للأرواح، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على مخاطر هذا النوع من الأسلحة. وفي باب «لقاء العدد» التقت المجلة ببرنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» الإمارات، وناقشت معه قدرات الشركة ومجالات عملها وتعاونها مع دولة الإمارات والقضايا الأخرى المتعلقة بالقطاع الدفاعي. وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت دراسة بعنوان: «تزايد الإنفاق العسكري العالمي في ظل كوفيد-19».