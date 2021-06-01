شرطة عجمان تضبط 120 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية

عجمان (وام)

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط ما يقارب 120.000 قطعة مقلدة، تبلغ قيمتها 30 مليون درهم.

وقال العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية: إن تفاصيل القضية بدأت بورود بلاغ إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بعض الشركات العالمية تفيد بوجود مجموعة من المحلات التجارية بإمارة عجمان تقوم بتخزين وبيع البضائع المقلدة، والتي تحمل العلامة التجارية للماركات العالمية، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة السلع قانوناً مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وشدد على أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يحتال بتقليد الماركات أو ارتكاب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.