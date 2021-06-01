المري يلتقي طلبة الفرقة الموسيقية بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مدارس حماية تمضي بخطوات متميز في تنشئة الطلبة من الناحية التعليمية ومن الجانب الإبداعي، وتعمل على تعزيز وغرس مفاهيم العمل والمشاركة المجتمعية في نفوسهم، وتنمي من مهاراتهم في شتى المجالات، وأنهم اليوم أصبحوا سفراء شرطة دبي في أسرهم وفي بيئتهم.

جاء ذلك خلال لقائه بطلبة الفرقة الموسيقية الطلابية بمدارس حماية بشرطة دبي، والذي نظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومكتب مدارس حماية بشرطة دبي، وحضره اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.