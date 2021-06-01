شرطة أبوظبي تنفذ أنشطة توعوية حول مخاطر التدخين

نفذت شرطة أبوظبي أنشطة وفعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يصادف 31 من مايو سنوياً مؤكدة أن التدخين بجميع أنواعه عادة ضارة وخطيرة.

واشتملت الفعاليات على محاضرة افتراضية توعوية بمديرية شرطة المناطق الخارجية حول مخاطر التدخين بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية ضمن جهود المديرية بتوعية وتثقيف المنتسبين بمخاطر التدخين والعادات والسلوكيات الخاطئة والمضرة بصحة المجتمع.

وتناول الدكتور خالد زكي عبدالحميد إبراهيم الطبيب العام بإدارة الخدمات الطبية خلال المحاضرة أن التدخين يؤدي لأمراض القلب والسرطان وأن بعض الدراسات بينت أن التدخين يقلل من الدفاعات الطبيعية ويجعل مدمنيه أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 ويقلل من الاستجابة المناعية للفيروس..لافتاً إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية. كما عقدت مديرية شرطة العاصمة ورشة توعية عن بُعد بالتعاون مع مستشفى ميديور قدمها الدكتور يونس الطايع- استشاري أمراض القلب حول مخاطر التدخين وتأثيره على صحة الإنسان، فيما تم تنفيذ مبادرة بعنوان «ابدأ من اليوم..كي لا تندم غداً» من خلال دعوة المدخنين إلى ترك هذه العادة الضارة بصحتهم كما كثفت المديرية التوعية من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة ركزت على توضيح المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وتعاطي التبغ.

ونظم قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين بشرطة أبوظبي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي محاضرة توعوية للمنتسبين بعنوان «الوقاية من الإدمان والإقلاع عن التدخين» ألقاها عبدلله محمود من الهيئة وركزت على الأمراض الفتاكة التي تنتج عن التدخين المتمثلة في أمراض القلب وضيق وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها.٧٤٤٤٠٢٫٣