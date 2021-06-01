تعرف على الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وحاراً نهاراً يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 20:31 والمد الثاني عند 05:01 الجزر الأول عند الساعة 12:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:09 بحر عُمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند الساعة 04:12 الجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.