«الأرصاد» يطلق حزمة مميزة من الخدمات الإلكترونية الجديدة

نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، اليوم، حزمةً جديدة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات تضطلع بدور محوري فاعل في دعم الدور الرائد للمركز الوطني للأرصاد على الساحة المحلية والعالمية في مجال الأرصاد الجوية، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن تلك الخدمات التي قام فريق المركز بتطويرها وتوفيرها للجمهور العام وكافة المتخصصين في الأرصاد الجوية من حول العالم.. أوضح عمر اليزيدي، مدير إدارة البحوث والتطوير والتدريب بالمركز أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني المطور بشكله الجديد الذي يراعي سهولة العرض والوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالطقس ونشاطات المركز وخدماته، فضلاً عن إضافة خدمات جديدة مثل عرض خرائط الأقمار الاصطناعية، وعرض وتتبع الأعاصير المدارية ورصد الزلازل وطلب معلومات الطقس للشركات والجمهور عن طريق الموقع.

وقال اليزيدي: لأول مرة في العالم ومن خلال الموقع https://www.rain.ae/radar3d، تمكنا من عرض معلومات الرادار بتقنية ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، الذي يمكن المختصين من مشاهدة كيفية تشكل السحب وعرضها من زوايا وأحجام مختلفة، كما يمكنهم عرضها مقطعياً بشكل أفقي وعمودي لتصور حجمها الفعلي الذي يصل إلى أكثر من مائة كيلومتر في بعض الأحيان، وتمكن هذه المعلومات كذلك المختصين من معرفة كمية المياه التي تحملها السحب في الوقت الحالي وبعض الحالات السابقة.

وتم تطوير تصورات بيانات الطقس والرادار كمشروع بحث وتطوير مشترك مع MapTiler.ae، الذي يوفر خرائط خلفية عالمية باللغة العربية، مما يسمح للشركات والمؤسسات بتضمين الخرائط في منتجاتها وخدماتها. وأطلق المركز أيضاً خدمة فريدة من خلال الموقع Rain.ae الذي يقدم من خلاله معلومات الطقس بشكل جديد على نطاق عالمي، بطريقة مبتكرة لعرض التنبؤات الجوية للعشرة أيام القادمة بشكل متحرك عالي الجودة، مع إمكانية اختيار عناصر الطقس المتعددة على ارتفاعات مختلفة وباستخدام تكنولوجيا متقدمة.

ويعرض موقع Rain.ae لمحة عامة عن أنماط الطقس العالمية، بالإضافة إلى تنبؤات دقيقة للحرارة والرطوبة والأمطار والرياح والضغط الجوي وارتفاع الموج في أي موقع حول العالم. وتوفر صفحة غيث ضمن الموقع الإلكتروني للمركز، في نسختها المحدثة، معلومات هامة لأفراد المجتمع ومختصي الأرصاد الجوية على حد سواء، حيث تمكنهم الصفحة من الوصول إلى بيانات أهم خمسة نماذج تنبؤات عددية على نطاق محلي وإقليمي وعالمي والمقارنة بينها.. وتحتوي خرائط غيث على بيانات العديد من عناصر الطقس على ارتفاعات متعددة بشكل دقيق. وأطلق المركز الوطني للأرصاد تطبيقه الجديد World Weather طقس العالم الذي يوفر للمستخدمين تنبؤات الطقس الساعية للمدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم على مدى 10 أيام، بالإضافة إلى توقعات الطقس لمدة 4 أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباستخدام البنية التحتية المتطورة للمركز الوطني للأرصاد، سيعرض التطبيق أيضاً رصد محطات الطقس التابعة له لـ 24 ساعة الماضية والتوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بالدولة، فضلاً عن إمكانية مشاهدة خرائط الطقس التي تعرض آخر التحذيرات وصور الرادار ومخرجات نماذج التنبؤات العددية.. كما يمكن لمستخدمي التطبيق - الذي يتوفر على الأجهزة العاملة بنظامي iOS و Android - أيضاً التحقق من مواقيت الصلاة واتجاه القبلة من أي مكان في العالم.