محمد بن راشد يوجّه بتسيير مساعدات طبية إلى بنغلاديش

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير مساعدات طبية إلى بنغلاديش لمعاونتها في مكافحة وباء الكوليرا.

وقال الحساب الرسمي على "تويتر" لحكومة دبي، "محمد بن راشد يوجّه بتسيير مساعدات طبية إلى بنغلاديش لمعاونتها في مكافحة وباء الكوليرا، حيث سترسل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في #دبي، ومنظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل 50 طناً من المستلزمات الطبية إلى دكا".