5 أنواع من المخدرات في مختبر شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تمكنت فرق العمل في قسم المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من اكتشاف 5 أنواع حديثة من مخدرات القنبيات المصنعة والمعروفة «بالسبايس»، ويعتبر ذلك إنجازاً جديداً للقسم، بعد أن قام الفريق بإجراء التحاليل والتجارب والممارسات البحثية، باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية، واستغلال كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة والاستفادة من الطاقات البشرية من ذوي الكفاءة في مجال مكافحة الجريمة، بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.