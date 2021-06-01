وزارة الخارجية والتعاون الدولي تصدر تنويهاً مهماً بخصوص رسائل احتيالية

نوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأنها لا تتواصل أبداً بعامة الناس بشكل مباشر إلا عن طريق قنواتها الرسمية، ولا تطلب منهم قط دفع أي أموال ولا إحالة معلومات مصرفية أو القيام بتحويلات مالية. جاء ذلك عبر تغريدة في الحساب الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على تويتر اليوم.

وطلبت الخارجية "تجاهل تلك المراسلات التي يتم استخدام شعار أو ختم أو اسم وهمي فيها".