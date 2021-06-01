دبي تواصل تطعيم اليافعين فوق ١٢ عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"

تواصل هيئة الصحة بدبي تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"..للوقاية من مرض كوفيد-19.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدات على تويتر، اليوم، قال فيها: "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

وتعد الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم.