تواصل هيئة الصحة بدبي تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"..للوقاية من مرض كوفيد-19.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدات على تويتر، اليوم، قال فيها: "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".
وتعد الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم.
هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"@DHA_Dubai #دبي pic.twitter.com/2Tg4dVR9RN— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 1, 2021