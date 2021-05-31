هزاع بن زايد: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات فرصة للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فرصة متجددة يتنافس من خلالها الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وتابع سموه، عبر «تويتر»: «نتمنى لهم جميعاً التوفيق في خدمة الوطن، مثمنين هذه البادرات المهمة على طريق التعافي التام من آثار كوفيد- 19».