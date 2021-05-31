انطلقت تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مهارات الإمارات 2021» إبداع للمستقبل

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلقت أمس الدورة الثانية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تستمر لثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وسط تطبيق إجراءات احترازية حفاظاً على صحة وسلامة المشاركين.

شهد الافتتاح الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مع حضور وفد من وزارة الدفاع يترأسه اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والمهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، والدكتور علي عبدالله النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، ونخبة من كبار المسؤولين، الذين تفقدوا أجنحة المسابقة بكافة تخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والصناعية، وتعرفوا على آليات سير المسابقة، وشروط الالتحاق بها، ومجالاتها التنافسية، وطرق التحكيم فيها، كما التقى المسؤولون مع نخبة من شباب وفتيات الإمارات المشاركين في المسابقة.

17 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً يتنافس فيها المشاركون

وتعتبر المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات الحدث الأبرز في الدولة الذي يبرز المواهب الإماراتية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية ويسهم في إلهام شباب الوطن للاطلاع وتبني مسارات وظيفية جديدة قائمة على التكنولوجيا والحرف التقنية، حيث يشارك في الدورة الحالية 86 مواطناً ومواطنة يتنافسون في «17» مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية منها وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي، وكليات التقنية العليا وغيرها من المؤسسات التعليمية بالدولة.

ويتنافس المشاركون في المسابقة الوطنية 2021، من خلال عدة مهارات في ستة مجالات رئيسية هي تقنية البناء والتشييد، تقنية التصنيع والهندسة، النقل واللوجستيات، الفنون الإبداعية والأزياء، تقنية المعلومات والاتصالات ومهارة الخدمات الاجتماعية والشخصية.

وتضم المنافسة في مهارة تقنية البناء والتشييد ثلاث فئات تتعلق بالتبريد والتكييف، التوصيلات الكهربائية وفئة الدهان والديكور. وتضم مهارة تقنية التصنيع والهندسة، سبع فئات: هي أنظمة التحكم الصناعي، الإلكترونيات، الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، الرسم الهندسي «الأوتوكاد»، الروبوتات المتحركة، اللحامة ومهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي.

وتنضوي في مهارة النقل واللوجستيات فئتان للمنافسة هما تنقية السيارات وصبع السيارات، أما في مجال الفنون الإبداعية والأزياء، فيتنافس المشاركون في فئتين، الأولى إعداد واجهات عرض المحلات التجارية والثانية صياغة الحلي والمجوهرات.

ويضم مجال تقنية المعلومات والاتصالات فئتين للمنافسة إحداهما تصميم مواقع الإنترنت والأخرى حلول برمجيات تقنية معلومات الشركات. وفي مجال الخدمات الاجتماعية والشخصية، يتنافس المشاركون في فئة الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال التحدي في تحسين جودة حياة العملاء والمرضى بالعمل في المجال الطبي من خلال تقديم خدمات العناية الصحية والتأهيل الجسدي والنفسي.

تحقيق المسؤولية الوطنية

قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: تعكس الدورة الثانية عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات حرص «أبوظبي التقني» المستمر على تحقيق المسؤولية الوطنية نحو ضرورة العمل المبدع والمسؤول، لاكتشاف القدرات الخاصة لشباب وفتيات الإمارات «أغلى ثروات الوطن» ومن ثم العمل المتقدم مع كافة الجهات المعنية، على صقل هذه القدرات وتطويرها وفق استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تضع في قمة أولوياتها تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف: نسعى نحو تمكين أبناء الإمارات من وظائف المستقبل القائم على التكنولوجيا والذي يخلو من آلاف الوظائف الحالية، وذلك بتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الالتحاق بالمسارات المهنية الصناعية والتكنولوجية، التي تتوافق مع متطلبات المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى طرح وتنفيذ مختلف البرامج والمبادرات والفعاليات التي من بينها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، من أجل صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي تقدم كافة أشكال الدعم لمركز أبوظبي التقني وكافة مؤسسات الدولة لتمكينها جميعاً من العمل المتطور نحو بناء الكوادر الوطنية المتميزة، التي تتوافق مع متطلبات الخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030، مؤكداً أن الشكر والتقدير موصولان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على الرعاية الكريمة التي توليها سموها لفعاليات المركز، ومنها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، للمرة الثانية عشرة على التوالي، باعتبارها الحدث الوطني المهم الذي يتم من خلاله اكتشاف المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة ترسخ ثقة القيادة في قدرة شباب الإمارات على صناعة المستقبل.

وأشار الدكتور مبارك الشامسي إلى حرص «أبوظبي التقني» على تنظيم الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021، رغم تحديات وباء كوفيد- 19 ووسط إجراءات احترازية عالية الجودة، ما يؤكد دور المسابقة الرئيسي في تأهيل المواطنين للمشاركة بقوة في المسابقات الخليجية والعالمية، إضافة إلى دورها المهم في تشجيع كافة فئات المجتمع على الالتحاق بالمسارات التعليمية والتدريبية والوظيفية المتخصصة ذات المستقبل المشرق في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد.

البث المباشر

قال المهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، إنه يمكن لجميع أفراد المجتمع متابعة البث المباشر لمنافسات وفعاليات المسابقة عبر اليوتيوب من خلال الرابط (http://youtu.be/0oXQyFDDJqg) وذلك على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، تحت رقابة ومتابعة دقيقة من لجنة التحكيم التي تتضمن نخبة متميزة من المتخصصين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا. ولفت إلى أنه يشترط إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة لزيارة المسابقة المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد المرزوقي على أن «مهارات الإمارات» تأسست عام 2006، لتكون المؤسسة المتخصصة في رعاية المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، إضافة إلى قيامها بتمكين الشباب من المسارات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل والتي تتوافق مع الاقتصاد المعرفي، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي اللازم لتلبية متطلبات المشروعات الصناعية العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً ومستقبلاً.

مهارات

أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، رئيس الخبراء في مهارة حلول البرمجيات في مجال تقنية المعلومات للشركات، على أهمية المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في تطوير أبناء الوطن وتطبيق المهارات العلمية التي يمتلكونها عملياً.

وقال «تعد مهارة البرمجة مطلباً أساسياً في الوقت الحالي في مجالات متعددة من أهمها الذكاء الاصطناعي لتعلم الآلة وعلوم البيانات وغيرها».

وأشار المرزوقي إلى مشاركته السابقة في المسابقة المحلية والخليجية والعالمية، والتي حقق من خلالها ميدالية التميز على مستوى العالم عام 2011، مما يؤكد أن المسابقة داعم رئيسي وأساسي لأبناء الوطن ممن يمتلكون الموهبة في مجالات المسابقة المختلفة.

وأشاد بالتنظيم للدورة الحالية التي تعتبر استثنائية في ظل جائحة كوفيد- 19، مما يؤكد أنه لا مستحيل في هذا الوطن.

وشجع المرزوقي جميع الطلبة على المشاركة في المسابقة لما لها من أهمية في تطوير مهاراتهم وإبرازها وتحسينها، مما يكون له أثر كبير على حياتهم الجامعية وحياتهم المهنية مستقبلاً.