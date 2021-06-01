تعاون مُشترك بين الإمارات ومصر في دعم وتمكين المرأة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور حمد الشامسي، سفير الدولة لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين المرأة، بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة الكاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرأة الإماراتية مثلت الدولة خير تمثيل.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الإمارات ومصر في مجال دعم وتمكين المرأة، وبحضور المستشارة مريم الكعبي نائب السفير، والمستشار صالح السعدي رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: «أرفع القبعة لدولة الإمارات لما تتلقاه المرأة الإماراتية من دعم من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دورها والداعمة لإمكانياتها وقدراتها، والحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة».

وقالت مريم الكعبي نائب السفير، إنه يوجد بالإمارات نماذج مُلهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها.