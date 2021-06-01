خلال معرض التخصصات الأكاديمية.. دعوة الطلاب لاكتشاف مهاراتهم

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهدت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة لمعرض التخصصات الأكاديمية التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً، وتستمر لغاية الثالث من يونيو، عبر منصة «زووم»، جلسة قدمتها الفنانة التشكيلية السعودية غدير الكتبي بعنوان «رحلتي لاكتشاف الشغف» بمشاركة عدد من طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية إلى جانب الأفراد الراغبين بالدارسة في دولة الإمارات.

واستعرضت الكتبي أمام المشاركين، في الجلسة التي عقدتها مكتبة الذيد أمس ضمن مبادرات (المكتبة الافتراضية البشرية)، محطات رحلتها في اكتشاف شغفها بالرسم والفنون التشكيلية، مشيرة إلى أن حبها للرسوم بدأ في سن مبكرة، وقالت: «تأثير المجتمع والأهل لم يجعلني اختار التخصص الذي أحبه، لكنني رغم ذلك حاولت البحث عن المجال الأكاديمي الأقرب لشغفي بالرسم وهو هندسة العمارة، وبعد التخرج لم أعمل بهذا التخصص، بل أصبحت ممارسة وهاوية ومدربة للألوان المائية وباحثة في مجال جودة الحياة ووظفت هذا الشغف كمصدر دخل، حيث دربت نحو 1000 متدربة في مجال الفنون والشغف خلال عامي 2019-2021».

ونصحت الكتبي الطلاب بأخذ الوقت الكافي لاختيار المسار المهني الذي يلبي طموحاتهم وشغفهم وأن يكونوا مهيئين له علمياً ونفسياً، ودعتهم إلى تجربة مختلف المهارات التي تعرفهم أكثر بالمجالات التي يرغبون باختيارها وفقاً للمواهب التي يمتلكونها، وشددت في الوقت ذاته على أهمية محاولة الطلاب، وخصوصاً الذين يتعرضون لضغط الأهل في تحديد اختياراتهم، بالعمل على إقناعهم بشتى السبل لتمكينهم من تحديد رغباتهم.

وضمن فعاليات اليوم الثاني المسائية قدمت رشا اليوسف عرضاً لما للتخصصات والفرص الأكاديمية التي تتيحها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، حيث أشارت إلى أن الجامعة توفر عدداً من التخصصات لخريجي الثانوية العامة، هي الطب والجراحة العامة، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، موضحة أن الالتحاق بهذه الكليات يتطلب معدلات محددة تبدأ بـ 70% فما فوق لكلية التمريض، و85% فما فوق لكليتي طب الأسنان والصيدلة و90% فما فوق لكلية الطب والجراحة العامة.

وبينت أن خريجي المسار المتقدم يمكنهم التقدم لجميع التخصصات بينما خريجي المسار العام يقتصر قبولهم في كلية التمريض فقط، وركزت على أهمية إجراء اختبارات «الأيلتس» و«التوفل» باعتبارها من ضمن شروط التسجيل في الجامعة، إلى جانب إجراء اختبارات ال emsat وفق المحددات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وذكرت اليوسف أن الجامعة لا تقدم منحاً كاملة لكن لديها حزمة من الخصومات لها علاقة بمستوى معدلات التحصيل في الثانوية العامة وعدد الأخوة المسجلين في الجامعة نفسها، فضلاً عن استعداد الجامعة للتعامل مع أي جهة راغبة بتقديم الدعم للطلاب. وفي إطار سعيها لتعزيز دور مكتبات الشارقة العامة كمركز تعليمي حديث والاستفادة من قاعدتها الجماهيرية لنشر الوعي بأهمية التحول الرقمي، استهدفت فعاليات «معرض التخصصات الأكاديمية»، استعراض الدورات التعليمية التي تقدمها الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة للطلاب والموظفين في الدولة.

التحول الرقمي

أشارت الدكتورة وسام المصطفى خلال جلسة عقدت في ثاني أيام المعرض، إلى أن عملية التحول الرقمي تمثل فرصة مثالية للاستفادة من التكنولوجيا واستخدامها لتحفيز الابتكار وتطوير الحاضر والمستقبل، وأكد أن الجمع بين التحول الرقمي والابتكار نجح في إحداث ثورة في منظومة الأعمال التجارية العالمية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ظهور جيل جديد من نماذج الأعمال والشركات العملاقة، وتعثر نماذج وشركات أخرى.

وقالت: «إن أدوات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية أصبحت متاحة للجميع، ولهذا لم تعد التكنولوجيا نفسها تقدم أي ميزة واضحة، كما إن نجاح الأعمال يعتمد بشكل رئيس على العنصر البشري الذي يقف وراء التكنولوجيا وإدارة الابتكار، لأنه مصدر الأفكار والاستراتيجيات».

وتطرقت الدكتورة وسام المصطفى إلى جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توقف عند منصة «الإمارات تصنع» التي تعد أول منصة رقمية عالمية توفر معلومات متكاملة عن قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وخريطة صناعية لأكثر من 8000 مصنع في الدولة، وغيرها من الخدمات.

وشهد الجزء الثاني من الجلسة استعراضاً للمسار الأكاديمي والمنح التي تقدمها كل من «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وكليّة الأفق الجامعيّة، وجامعة الوصل.