«بيت الخير» تنفق 60.3 مليون درهم وتوزع قرابة مليون وجبة

دبي (الاتحاد)

أعلن خليفة جمعة النابودة، نائب رئيس مجلس إدارة «بيت الخير»، رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس، أن حملة «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» لعام 2021، أنفقت خلال شهر رمضان مبلغ 60.373.224 درهماً، استفاد منها 950.917 فرداً وأسرة من الحالات المسجلة في الجمعية، والآلاف من المستحقين وأكثر الناس حاجة.

وأكد النابودة، في بيان صحفي، أن الحملة قد وفت بالتزاماتها نحو الأسر والحالات المستفيدة في موعدها، فبدأت بتوزيع المير الرمضاني على المستحقين مباشرة عبر المراكز التجارية والمؤسسات التجارية المتعاونة والمعتمدة في مختلف الإمارات.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة 5208 أسر، فيما بلغت قيمة الصرف على هذا المشروع 8.327.600 درهم، حيث تم تزويد المولات والجمعيات التعاونية المعتمدة بكشوف موثقة بأسماء المخولين أو المخولات بالتسلم باسم كل أسرة في كل إمارة من إمارات الدولة، بحيث تم تسلم المير المقرر بموجب هوية الإمارات، بالقيمة المقررة، والتي تكفي احتياجات إفطار الأسرة طيلة الشهر الفضيل.

وأشار النابوده، إلى أن الجمعية نفذت مشروعها المهم «إفطار صائم»، حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة 938.130 وجبة إفطار، بقيمة إجمالية بلغت 7.505.040 درهماً. وذكر أنه تم اختتام المشاريع الرمضانية بتوزيع زكاة الفطر في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، حيث بلغت قيمة زكاة الفطر الموزعة على الأسر 1.401.877 درهماً، منها 550 أسرة مسجلة، وحرصاً منها على إسعاد أبناء الأسر في العيد، قامت «بيت الخير» بتوزيع مبالغ نقدية على أبناء الأسر بقيمة 4.118.000 درهم، استفادت منها 1102 أسرة».