«الأرصاد» يستضيف سلسلة ندوات افتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد أمس، عن استضافة سلسلة من الندوات الافتراضية تحت عنوان «منصة الاستمطار»، والتي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له. وتهدف الندوات إلى تسليط الضوء على مختلف الجوانب البحثية والعملية المتعلقة بالاستمطار وتعديل الطقس، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء المحليين والدوليين المعنيين بهذا القطاع الحيوي.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «تشكّل هذه الندوات الافتراضية خطوة مهمة في هذا الوقت الذي يواجه العالم خلاله أزمة غير مسبوقة نتيجةً لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ستسهم في مواصلة الجهود البحثية والعلمية في مجال الاستمطار الذي يعتبر رافداً مهماً لمواجهة شحّ المياه ومواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب عالمياً على هذا المورد الحيوي، ونحن على ثقة بأن المواضيع التي ستتم مناقشتها واستعراضها من قبل الخبراء المشاركين في الندوات ستكون مرجعاً مهماً لمختلف المعنيين بعلوم الاستمطار وتعديل الطقس بما يتماشى مع أهداف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الرامية إلى بناء مجتمع علمي بحثي عالمي متكامل معني بمواضيع تعزيز هطول الأمطار، خاصةً في المناطق التي تعاني الجفاف على مستوى العالم».

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «جاء تنظيم هذه الندوات الافتراضية لتمكين أعضاء المجتمع البحثي العالمي المعنيين بعلوم الاستمطار وتعديل الطقس من استعراض أفكارهم وتبادل خبراتهم، بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع المهتمين وتعريفهم بكافة جوانب هذا القطاع وأهميته والتطورات التي شهدها ودور دولة الإمارات الرائد في دعم بحوث الاستمطار».

وأضافت المزروعي: «لقد رسخ برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لنفسه مكانة رائدة كداعم رئيس للجهود الدولية المبذولة لتطوير تقنيات الاستمطار المرتكزة على دراسات بحثية مبتكرة، وستشكل الندوات الافتراضية التي تشهد مشاركة عدد من العلماء الحاصلين على منحة البرنامج، وغيرهم من الخبراء المحليين والدوليين، وسيلة فاعلة تعزز من جهودنا الرامية إلى التعريف بهذا الحقل العلمي المهم، وزيادة الإقبال على تبني تقنيات الاستمطار بشكلٍ أوسع، باعتبارها أداة فاعلة ومستدامة للحد من شح المياه على مستوى العالم».