التوعية بدعم الكفاءات للتعامل مع الحالات الطارئة

عجمان (الاتحاد)

أكد المشاركون في «مؤتمر عجمان للاستدامة الأمنية الرابع» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان، على أهمية الاستفادة من الدروس والعبر في التجربة الإماراتية في التعامل مع جائحة كورونا، وتقديم الدعم والتسهيلات التي تشجع وتحفز المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في الدولة، إضافة إلى تحديث التشريعات وإنتاج بيانات دقيقة في مختلف المجالات، التي تبرز الصورة المتميزة للدولة، وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات والأفكار في مختلف المجالات.

وأوصى المؤتمر بتجهيز فرق عمل من كوادر مدربة بكفاءات عالية في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية، تكون قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة ومواكبة المسرعات على مستوى الدولة.

وجاء المؤتمر تحت عنوان «استدامة أمنية واقتصاد مستدام» لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة الأمنية وحماية ودعم الاقتصاد في الإمارة، بمشاركة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والجهات الرسمية والحكومية والمديرين العامين ومديري الإدارات والضباط بشرطة عجمان، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد».

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي، إن المؤتمر جاء لاستكمال الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء في دعم الأمن والاقتصاد في إمارة عجمان خلال جائحة كورونا، ودعماً لتوحيد الجهود في التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها لضمان استدامة الأمن والنهضة بالاقتصاد، بما يعزز جودة الحياة في الإمارة.

وعرض قائد عام شرطة عجمان ورقة عمل بعنوان «الأمن والسلامة في ظل جائحة كورونا»، حول الجهود التي تمكنت من خلالها شرطة عجمان من السيطرة على الوضع وإدارة الأزمة خلال مراحل تطور الجائحة منذ بدايتها ثم انتشارها، وصولاً إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في التصدي لانتشار الفيروس.