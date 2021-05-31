520 حافلة مزودة بخدمة الواي فاي مجاناً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد حافلات النقل العام التي توفر خدمة «الواي فاي» مجاناً لركابها 520 حافلة على مستوى إمارة أبوظبي، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي، و110 حافلات في مدينة العين. ووصل متوسط عدد المستخدمين لخدمة الواي فاي مجاناً 81 ألف مستخدم.

وجاءت خطوة مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بتوفير خدمة «الواي فاي» مجاناً، لإسعاد مستخدمي الحافلات من جميع شرائح المجتمع، وإضفاء جو من البهجة أثناء تنقلاتهم على متنها، لتصبح تجربتهم مريحة ومميزة من لحظة الصعود إلى الحافلة لحين النزول منها.

ويعد توفير خدمة «الواي فاي» الذي بدا تطبيقه نهاية العام 2019 بعدد محدود من حافلات النقل العام مشروعاً فريداً من نوعه في المنطقة، من حيث توفير أجهزة الاتصال اللاسلكية القادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، ومقدرتها على التحول والتكيف بحسب خدمة الاتصال المتوفرة على متن الحافلات وفي المحطات الرئيسة، وفي جميع مظلات الانتظار المكيفة بالإمارة.

وأوضح المركز أن توقيع العقد الخاص بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكية بشبكة الإنترنت (واي فاي الإمارات) ضمن منظومة النقل بالحافلات العامة، بالشراكة مع «دو»، يأتي في إطار السعي المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام، ولا سيما مستخدمي الحافلات، وتوفير كافة الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتجعل حافلات النقل العام وسيلة تنقل مفضلة لدى الناس عبر وسائلها المتطورة وخدماتها الحديثة، إضافة إلى حرص مركز النقل المتكامل على مواكبة عملية التحول الذكي التي تشهدها إمارة أبوظبي.

جاذبية

ويعزز توفير خدمة «الواي فاي» مجاناً جاذبية استخدام الحافلات، ويزيد إقبال المجتمع على وسائل النقل العام، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، ويحافظ على بيئة معيشية صحية ونظيفة. كما يأتي ذلك ضمن السعي المتواصل لتوفير تجربة نقل مميزة، وصولاً إلى شبكة نقل متكاملة حديثة تلبي احتياجات المتعاملين من سكان وزوار وسائحين، وتعزز من جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وزاد إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 2020 إلى حوالي 769 حافلة، الأمر الذي يعزز شبكة النقل بالحافلات العامة، ويرفع القدرة الاستيعابية لهذا القطاع.

وأكد المركز أن جميع وسائل النقل العام في الإمارة آمنة بشكل تام للاستخدام حيث يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر. كما يواصل المركز تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصحية، وأهمها وجود مسافة أمان كافية بين الركاب في حافلات النقل العام والتباعد الجسدي في محطات انتظار الحافلات.