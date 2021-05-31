بلدية رأس الخيمة: 90% التزام «البقالات» بالتصميم الموحد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، إن نسبة التزام البقالات ومحال السوبر ماركت بدليل التحديث الجديد الخاص بتنظيم وإعادة تصميم مرافقها بلغ 90%.

وذكرت أن التحديث الجديد لتلك المرافق يتضمن اشتراطات مختلفة تسهم في اعتماد تصميم موحد لتلك المنشآت، ويساهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للجمهور المستهلك، ويراعي معايير ودرجات الخطورة للمنتجات والمعدات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة أصدرت دليلا لتحديث مرافق منشآت البقالات والسوبر ماركت بشكل يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور المستهلك.

وذكرت أن هذا التحديث اعتمدته الإدارة مؤخراً، حيث تتلخص أهم جوانبه على اعتماد تصميم موحد للبقالات، وتمت مراعاة مستوى معايير ودرجات الخطورة للمنتجات والمعدات فيه، وذلك باستيفاء عدد من الاشتراطات، منها استيفاء مناطق عرض وتخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة والجافة، ومعدات ومواد عرض وملامسة الغذاء للاشتراطات الصحية وذلك بأن تكون ذات رتبة غذائية.

وأضافت: اعتماد التصميم يشمل منع وتقليل احتمالية التلوث التبادلي في منشأة البقالة وشروط الترخيص، وذلك بمنع وتقنين بيع المواد الغذائية المصرح بها فقط، واشتراطات درجات الحرارة والتحكم فيها في المنشأة، والاشتراطات الصحية المتعلقة بالحصول على المنتجات من موردين معتمدين، مع الاحتفاظ بكل الوثائق والمستندات بالخصوص.

وأشارت إلى أنه من الاشتراطات، استيفاء اشتراطات النظافة الشخصية والتدريب على أساسيات سلامة الغذاء للعاملين، ذاكرة أن تلك الاشتراطات قامت على إثرها الإدارة بتوجيه المفتشين لتنفيذ الحملات الميدانية، والرقابة على مدى التزام كافة منشآت البقالات والسوبر ماركت بها.

وكشفت أن عدد المنشآت التي قامت بالتحديث حتى الآن بلغت إلى 182 بقالة، بنسبة التزام بلغت نحو 90%.