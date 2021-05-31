«الشارقة للسلامة المهنية» تؤكد على الأمان في بيئة العمل

الشارقة (وام)

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى ضمان سلامة جميع العاملين والمتأثرين بأنشطة أصحاب العمل في كافة المنشآت بإمارة الشارقة.

وأضاف: «إن المجلس التنفيذي في الإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أصدر مؤخراً القرار رقم 15 بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي يهدف لتعزيز الأمان في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات».

وأوضح أن النظام يعد الأول من نوعه في الدولة، الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، حيث يقدم أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى الطرق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة تفادياً لوقوع الحوادث، وقد تم تصميم النظام بناء على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الجهات، وفقاً لدرجة خطورتها، حيث يتم تحديد المتطلبات اللازمة، وفقاً لنتيجة التصنيف في النظام.

ودعا الشيخ خالد بن صقر القاسمي جميع أصحاب العمل للالتزام بالاشتراطات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والأمان في أماكن العمل، ويواكب تطلعات الإمارة نحو التحول الرقمي.

وأشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، إلى أهمية نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة الأفراد، سواء للعاملين في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.