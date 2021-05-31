التحذير من قيادة الـ«سكوتر» بدون وسائل حماية

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية الـ «سكوتر» في الطرقات العامة من دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة، مما يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ «سكوتر»، موضحةً أن استخدامها يكون في الأماكن المخصصة لها الآمنة، وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وأكدت أن الـ «سكوتر» تعد لعبة محببة جداً بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضاً الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان.