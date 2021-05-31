شرطة الشارقة تحذر من «الابتزاز الإلكتروني»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمناطق الخارجية، حملة توعوية إلكترونية «احذر مخاطر الابتزاز الإلكتروني» تمتد لمدة شهر.

وقال العقيد عمر أحمد بوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن الحملة تهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في حال تعرضهم للابتزاز الإلكتروني، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء أو المجهولي الهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الحملة تتضمن توعية متنوعة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو) تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الحماية منه، عبر نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة، إضافة لشاشات العرض الإلكترونية في حافلات هيئة الطرق والمواصلات، ونشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.

ودعا أفراد المجتمع إلى الحذر في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد عليهم باتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التعرض إلى التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بأي وجه من الوجوه، وعدم قبول التواصل مع الغرباء غير الموثوق بهم، أو إرسال أي صور أو بيانات خاصة أو حساسة.