6 أشهر حبساً لشاب هرب من موقع الحادث

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اعتقد الشاب «س» أن الهروب من موقع الحادث بعد أن صدم سيارة أخرى في حادث مروري، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية، سيمر من دون أي عقاب، خاصة أن المنطقة التي وقع بها الحادث كانت بعيدة عن الأحياء السكنية، وكان لديه موعد مهم يرغب في اللحاق به، وهو ما دفعه إلى ترك موقع الحادث، ولكن رجال الشرطة كانوا أقرب إليه، ليتم تقديمه إلى النيابة العامة التي أحالت المتهم إلى محكمة الظفرة بتهمة القيادة بسرعة زائدة على المسموح به، وإتلاف ممتلكات الغير والتسبب في ارتكاب حادث، بجانب الهروب من موقع الحادث قبل وصول الشرطة.

وأمام المحكمة، اعترف المتهم بقيادة السيارة بسرعة من دون أن يتذكر مقدار الزيادة في السرعة التي كان يقود بها عن السرعة المقررة قانوناً، كما اعترف بأن الحادث نتج عن تواجد السيارة الأخرى في موقع الحادث بشكل مفاجئ لم ينتبه فيه إلى وجودها، مما تسبب في التصادم.

وبرر المتهم هروبه بأنه كان لديه موعد مهم واضطر معه إلى الذهاب إليه، على أن يعود بعده لمباشرة إجراءات الحادث، ولكن الشرطة تمكنت من القبض عليه قبل الذهاب للموعد الخاص به، وبناءً عليه عاقبت المحكمة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف درهم.