الشريفي يطلع على سير العمل بمركز شرطة هيلي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة هيلي في مدينة العين، واستقبل معاملاتهم وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي. كما استمع الشريفي إلى مقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم في المركز، ومن تلك الخدمات «خدمة طلب الإبلاغ عن حادث جنائي، وخدمة طلب الإبلاغ عن شيكات من دون رصيد وخدمة الإبلاغ عن مفقودات»، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم.