نتائج إيجابية لـ«الدعاوى عن بُعد» بدبي

دبي (وام)

كشفت محاكم دبي عن نجاح إدارة إسعاد المتعاملين في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في نظام تسجيل الدّعاوى عن بُعد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99.74% في القضايا المسجلة إلكترونياً من إجمالي عدد القضايا المسجلة من مستهدف 95%، الذي يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين، وتذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين للارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية.

ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة سبّاقة مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل، وذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على تأكيد رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، ولتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول، سعياً من محاكم دبي في راحة المتعاملين.