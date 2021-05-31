هذا هو طقس الإمارات غداً الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:31 والمد الثاني عند الساعة 04:16 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 21:13 والجزر الثاني عند الساعة 08:49.