"صحة'': لقاحات سينوفارم وفايزر متوفرة في أكثر من 60 مركزا

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ودائرة الصحة - أبوظبي، اليوم الاثنين، أنه لا يزال بإمكان أفراد المجتمع تلقي جميع جرعات لقاحات سينوفارم و فايزر-بيونتيك في أكثر من 60 مركزا ومنشأة عبر شبكة "صحة".

ويمكن للراغبين تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات "فايزر-بيونتك" ولقاح سينوفارم أو الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم في جميع مراكز "صحة".

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على 80050 أو زيارة https://www.seha.ae/ar/covid-landing-ar/