فحص «بي سي آر» شرط دخول «إمسات»

دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المقبلين على أداء اختبار الإمارات القياسي «إمسات» إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR (مسحة الأنف)، على ألا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقاً للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية.

ويفترض بالطلبة توفير النتيجة عبر تطبيق الحصن/صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية، يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار، وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على تويتر.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن الموعدين الأخيرين لتأدية اختبار الإمارات القياسي لطلبة الثاني عشر محددان في الخامس والثاني عشر من شهر يونيو 2021.