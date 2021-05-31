«الصحة» تعلن حصيلة جرعات لقاح كورونا المقدمة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 59131 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12.870.553 جرعة وبمعدل توزيع لقاح 130.13 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.