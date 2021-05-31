شرطة دبي تكرم شرطيين لسرعة استجابتهما في ضبط مُنفذ جريمة قتل

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، كل من العريف عبدالله الحوسني والشرطي عبدالله نور الدين من مرتب مركز شرطة نايف، لسرعة استجابتهما مع حادث جريمة قتل، وإلقاء القبض على مرتكبها في مسرح الجريمة وبحرفية عالية.

وأثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري على جهود العريف عبدالله الحوسني والشرطي عبدالله نور الدين في سرعة الاستجابة والتعامل مع حادثة القتل وإلقاء القبض على الجاني بحرفية وسرعة ومهارة عالية، مؤكداً معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحول تفاصيل الحادثة، قال العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، إنه في حوالي الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة الماضي، لاحظ العريف عبد الله الحوسني والشرطي عبدالله نور الدين في منطقة فريج المرر ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، تجمهراً للناس بالقرب من أحد محال البقالة فاتجهوا على الفور إلى المكان وشاهدوا رجلاً عربي الجنسية يحمل سكينين في يديه، وكان في حالة هستيرية، ويقوم بالتلويح بها لتهديد كل من يحاول الاقتراب منه وذلك بعد أن أقدم على توجيه عدة طعنات إلى أحد الأشخاص من جنسيته ذاتها.

ولفت العميد تهلك إلى أن عنصري الشرطة تصرفا بحرفية عالية في التعامل مع الموقف ومنع قيام الجاني من استخدام السكينين في تنفيذ اعتداء آخر أو إصابة أحد المتواجدين في المكان بضرر وذلك عبر محاصرته ثم العمل على تجريده من سلاحه والسيطرة عليه وتقيده بنفس المكان.

ولفت العميد تهلك إلى أن التحقيقات وشهود الأعيان في مسرح الجريمة أكدوا أن الجاني والمجني عليه دخلا إلى محل البقالة، لكن عندما هّم المجني عليه بالمغادرة عاجله الجاني بعدة طعنات من الخلف فسقط على الأرض وكانت الدماء تسيل منه بغزارة، مبيناً أن الجاني أخذ بالصراخ والتلويح بالسكانين التي كان يحملها بقصد اخافة المتواجدين في المكان.

وأكد العميد تهلك انه بعد السيطرة على الجاني وصلت سيارة الإسعاف إلى مسرح الجريمة وتم اجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمجني عليه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالطعنات التي تلقاها، مبيناً أن الجاني ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة.