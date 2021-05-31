19 مليون وجبة إضافية في غزة

دبي (الاتحاد)

أعلنت حملة 100 مليون وجبة، التي تقدم الدعم الغذائي في 30 دولة من ضمنها فلسطين، تخصيص 19 مليون وجبة إضافية لقطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والذي سيتولى العمليات اللوجستية لتوزيعها في القطاع.

وتقدم الحملة الدعم الغذائي الإضافي في قطاع غزة بصيغة قسائم فورية، تعادل قيمتها 19 مليون وجبة، وتخصصها للأفراد والعائلات الأقل دخلاً وللمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من الأهالي والنازحين الذين اضطروا لترك بيوتهم، فيما لجأ نجو 77 ألفاً إلى مدارس ومقار تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى نحو 40 ألفاً لجؤوا إلى منازل أصدقائهم أو أقربائهم في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت حملة 100 مليون وجبة، التي نظمتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خصصت في رمضان الماضي 9 ملايين وجبة لتوزيعها في فلسطين بصيغة قسائم فورية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، الذي وزّع القسم الأكبر منها حتى الآن في الضفة الغربية.

وترفع المساهمة الجديدة لحملة 100 مليون وجبة عدد الوجبات التي تقدمها في فلسطين إلى 28.3 مليون وجبة، توفر الدعم الغذائي للأفراد والأسر، فيما يسهّل التعاون بين «برنامج الأغذية العالمي» و«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وصول المساعدات الغذائية للمعوزين والمتضررين والأقل دخلاً وتقديم المعونات الغذائية مباشرة لهم.

الغذاء أولوية

وقالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «يأتي تخصيص حملة 100 مليون وجبة ما يعادل 19 مليون وجبة إضافية في قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية، لتضاف إلى 9 ملايين وجبة خصصتها الحملة في رمضان الماضي لفلسطين في كل من القطاع والضفة الغربية كاستجابةٍ فورية للتطورات الأخيرة في القطاع وبهدف وصول الدعم الغذائي العاجل إلى 207.385 إنساناً في القطاع على مدى شهر».

وأضافت النعيمي: «نحو 70 بالمائة من الأُسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بحسب برنامج الأغذية العالمي. والدعم الغذائي الإضافي الذي تقدمه حملة 100 مليون وجبة هو رسالة تضامن من الإمارات مع الفئات الأكثر تضرراً». وقال مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة والممثل لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «نُقدر المساهمة الإضافية البالغة 10 ملايين درهم إماراتي من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حيث تأتي في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الغذائية بشكل كبير في فلسطين بسبب تصاعد الصراع مؤخرًا». وأضاف: «سيمكن هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي من الاستمرار في تقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي اضطرت إلى النزوح والإقامة مع العائلات المضيفة بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين تأثرت منازلهم وسبل عيشهم، والذين من دون هذا الدعم ليس لديهم ما يطعمون أطفالهم».

شراكات

وخصصت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سابقاً نجو 39 مليون وجبة من إجمالي مساهمات حملة «100 مليون وجبة» لتوزيعها من قبل برنامج الأغذية العالمي بصيغة قسائم فورية على 399 ألف مستفيد في دول ثلاث ذات أولوية قصوى بالنسبة لتوفير مقومات الأمن الغذائي، وهي فلسطين ومخيمات اللجوء والنزوح في الأردن وبنجلادش.

وتستفيد حملة «100 مليون وجبة» من مرافق برنامج الأغذية العالمي وعملياته الميدانية للوصول إلى المستفيدين في الدول الثلاث، فيما وسّعت الحملة تعاونها الدولي ليشمل أيضاً «الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام» والعديد من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة، حيث تنسق مع 12 من بنوك الطعام و9 مؤسسات إنسانية لتوزيع الدعم الغذائي على مستحقيه.