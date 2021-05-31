«الإمارات للتعليم» تبدأ اختيار سفراء التغيير الرقمي في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

بدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمس باختيار سفراء التغيير والأبطال الرقميين من طلبة المدارس، من أصحاب أفضل الممارسات والمبادرات في التعلّم الإلكتروني من مختلف المدارس الحكومية.

وقد أجرت المؤسسة مقابلات مع الطلبة المرشحين من قبل مديري المدارس الحكومية لسفراء «الأبطال الرقميين» عبر برنامج التميز.

وحددت المؤسسة 6 ضوابط لإجراء المقابلات، حيث يحق لمنسق المبادرة فقط التواجد مع الطالب لكن من دون المشاركة في النقاش أو العرض. وسمحت للطالب بنحو 15 دقيقة شاملة العرض والمناقشة لإظهار مدى معرفة الطالب بأدوات ومنصات التعلم الذكي والنضج الإلكتروني، والمهارات الشخصية.

وشددت على إلزامية فتح الكاميرا من جهة الطالب أثناء المقابلة، وإبراز بطاقة الهوية، ومن ثم سيتم تسجيل المقابلة التي ستستخدم فقط لغرض التقييم والتوثيق، على أن ترسل جميع العروض المقدمة من قبل الطلاب بعد العرض مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

وسمح «الإمارات للتعليم» بمشاركة 8 طلاب من كل مدرسة في مبادرة الأبطال الرقميين، وطالب واحد على مستوى كل مجلس أو نطاق في «سفراء التغيير».

وجاء إطلاق تلك المبادرة لتعزيز منظومة التعليم والتعلم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مستوى التعلّم الرقمي لدى الطلاب بحلول نهاية العام الأكاديمي. وتهدف المبادرة لتعزيز النضج الإلكتروني والمهارات القيادية لدى الطلاب، وتطوير استخدام المنصات التعليمية المختلفة لبرنامج التعلّم الذكي، ورفع الوعي وتعزيز مبدأ المواطنة الرقمية والأمن الإلكتروني بمختلف وسائل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى بث روح التنافس بين الطلاب في المدرسة الإماراتية. وحددت المؤسسة شروط اختيار الأبطال الرقميين، وهي أن يتحلى الطالب بروح التعاون والمبادرة، وأن يكون على إلمام باستخدام منصات التعلّم الذكي والتعامل مع المشاكل التقنية، وأن تكون لديه ممارسات متميزة على مستوى المدرسة، ويحبّ التحدي، وأن يتحلى بمهارات الإلقاء والتعامل مع الآخرين.

أما آلية اختيارهم، فتتم من خلال تقييم داخلي لخبرات الطلبة في استخدام الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى تقييم داخلي للطلبة بنهاية الفصل الثالث من قبل إدارة المدرسة، ومن ثم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي.

أما شروط اختيار سفراء التغيير، فهي أن يحقق الطالب جميع مهام الأبطال الرقميين، وأن تكون لديه مبادرة متميزة على مستوى المدرسة، وأن يتميز بالروح القيادية. وتتضمن آلية اختيارهم تقييماً داخلياً لإنجازاتهم بنهاية الفصل الثالث قبل أن يتم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي، وعرض أعمال الأبطال الرقميين نهاية الفصل الثالث ويتم تقييمها من قبل اختصاصيي التعلم الذكي المشرفين على المبادرة واختيار الأفضل لترشيحهم للمقابلات. ومن مهام الطلبة المشاركين، نقل المعرفة لزملائهم داخل المدرسة وتنفيذ ورش تدريبية على استخدام المنصات الذكية، وتعزيز النضج الإلكتروني والكفايات الرقمية للطلاب، والمساهمة في بناء مجتمع مدرسي أكثر إدراكاً للأمن الإلكتروني، وخلق أنماط تعلم جديدة مناسبة لقدرات الطلاب.