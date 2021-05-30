ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات ومصر «زايد 3»

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، والفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك «زايد 3» الذي أقيم على أرض الدولة، بمشاركة وحدات من القوات البرية من دولة الإمارات والقوات الخاصة من جمهورية مصر العربية. ويهدف التمرين إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل المنشود لمختلف القوات المشاركة في التمرين، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية على أعمال الدفاع والهجوم على النقاط والأهداف الحيوية بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة. ويأتي تنفيذ التمرين المشترك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على العالم، إلا أن قدرة جميع مؤسسات الدولة على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة الحياة بشكل طبيعي، مكنت القوات المسلحة الإماراتية من تنظيم هذا التمرين وفق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة عالمياً. واستمع الحضور قبل بداية التمرين الختامي إلى إيجاز عن المراحل الثلاث لتنفيذ التمرين، حيث تضمنت المرحلة الأولى وصول القوات المصرية إلى أرض الدولة، تلتها مرحلة التدريب التخصصي للقوات المشاركة والمرحلة الأخيرة مرحلة تنفيذ بيان عملي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ «قفزة صداقة» على هامش التدريب، تعبيراً عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين. وحقق التمرين الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقاً، حيث نفذت القوات الإماراتية والمصرية دورها بنجاح، وأظهر منتسبو قواتنا المسلحة قدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة. وتم تنفيذ كافة مراحل التمرين باحترافية بين الوحدات البرية، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام مشتركة تسند إليها مستقبلاً للدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بالمستوى الاحترافي في تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية والتكامل في القيادة والسيطرة.