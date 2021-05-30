رئيس الأركان يستقبل قائد القوات الجوية المصرية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، الفريق طيار أ.ح. محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية على هامش حضوره ختام التمرين العسكري «زايد 3» الذي يقام على أرض الدولة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

ورحب معاليه بالضيف المصري والوفد المرافق له واستعرضا العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وبحثا التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.