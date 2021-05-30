مهارات الإمارات منصة حاضنة لإبداعات الشباب

أبوظبي (وام)

تشكل المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منصة تعليمية ومعرفية رائدة حاضنة لإبداعات وابتكارات شباب الوطن. ويشارك في المسابقة التي تستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض نخبة من الكوادر الوطنية الشابة الذين يتنافسون في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية، منها الخراطة بالحاسوب وتقنيات السيارات وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت وتقنية التصميم الجرافيكي والرسم الهندسي والأوتوكاد وصناعة المجوهرات وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.

مبارك الشامسي

وأكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تحفز شباب وبنات الوطن على الابتكار والإبداع، فهذا الحدث العلمي والمعرفي والعملي المهم يحتفي بالمواهب الإماراتية الشابة، ويعمل على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في المجالات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة التي ترتبط بشكل مباشر بوظائف المستقبل، وأوضح أن الدورة الحالية من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات سيتم تنظيمها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد منافسة كبيرة بين شباب الوطن في مختلف المجالات، خاصة أن الفائزين سيمثلون الدولة في المسابقة العالمية للمهارات.

وتُعد المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات حدثاً علمياً ومعرفياً فريداً يحتفي بالمواهب الإماراتية البارزة في المهارات التقنية والمهنية الملهمة.