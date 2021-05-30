«الزراعة والسلامة الغذائية» تخالف 113 منشأة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مخالفات بحق 113 منشأة في الظفرة، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتوعوية المكثفة على كافة المنشآت الغذائية العاملة في منطقة الظفرة لضمان التزامها بكافة المعايير الغذائية المعتمدة لدى «الهيئة»، واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات الخاصة بمتطلبات السلامة الغذائية، وذلك من خلال تنفيذ الزيارات التفتيشية المختلفة والتي بلغت أكثر من 15 ألفاً و628 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا خلال العام الماضي. وأسفرت الزيارات التفتيشية عن اتخاذ عددٍ من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الغذائية في منطقة الظفرة، بلغ عددها حوالي 4674 إجراء، منها 4524 إنذاراً و113 مخالفة و37 تنبيهاً. واستهدفت الزيارات التفتيشية منشآت تقديم وتحضير الأطعمة، ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، ومراكز التوزيع والموردين، ومحال البيع بالتجزئة، إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية، وضمان التزامها بأحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع، وفق أفضل معايير السلامة الغذائية.

وتقوم إدارة الرقابة الغذائية، على مدار الساعة، بتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية وتوزيع أدلة الممارسات الآمنة، وعمل الورش والملتقيات التوعوية لتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية، بهدف ترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية، كما يتم التحقق من مدى التزام المنشآت الغذائية بالتعاميم الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة المجتمع.